Близько 23:49 у Київській області була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів", передає 24 Канал.

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Вибухи у Київській області

Біля 00:51 моніторингові канали повідомили про вибухи на Київщині у районі Бориспіля. Пізніше у Київській ОВА уточнили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА! В області триває робота ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні адміністрації.

До слова, раніше вибухи чули у Миколаєві. У місті є пошкодження в приватному секторі. Пожежа виникла у двох житлових будинка. Відомо про трьох постраждалих. Це 49-річна жінка, яку госпіталізували, 72-річна та 67-річна жінки, яким допомога була надана амбулаторно.