Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника. Чиновник рассказал о последствиях комбинированного удара в 3 районах.

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Какие последствия российской атаки

По данным ОВА, по состоянию на 9:05 оперативные группы продолжали работы по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки. Пострадавших среди населения нет.

В Броварском районе повреждены 2 здания предприятия по ремонту авто, 7 автомобилей и 2 погрузчика. Кроме того, изуродованы окна и фасад автозаправочной станции.

В Бучанском районе повреждения незначительные – пострадали крыша и стена дома. В Фастовском районе в результате российского удара изуродован легковой автомобиль.

Россия атаковала Киевскую область: смотрите фото

В который раз обращаюсь к каждому жителю области. Не игнорируйте сигналы тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких,

– написал Калашник.

К слову, в Киеве вспыхнули пожары в нежилой застройке Дарницкого, Соломенского и Оболонского районов. Россия атаковала город баллистическими ракетами, пострадали 3 человека.