Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вооруженные силы Польши.

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Зачем поляки подняли авиацию 6 апреля

Оперативное командование вооруженных сил Польши объяснило этот шаг. По их словам, принятые меры направлены на обеспечение безопасности от российской атаки по Украине тех районов Польши, которые "граничат с угрожаемыми территориями".

В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенных, в частности, на Западе Украины, польская и союзная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве, – написали там.

В Польше активизировали все имеющиеся в распоряжении силы и средства. В частности, подняли в воздух очередные пары истребителей. Также привели в состояние высокой готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – добавили там.

Мониторинговые каналы писали, что ракеты с Ту берут западный курс. Впрочем, пока не было сообщений, что в западных областях раздавались взрывы.