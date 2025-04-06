Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на збройні сили Польщі.

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Навіщо поляки підняли авіацію 6 квітня

Оперативне командування збройних сил Польщі пояснило цей крок. За їхніми словами, вжиті заходи спрямовані на убезпечення від російської атаки по Україні тих районів Польщі, які "межують із загроженими територіями".

У зв'язку з інтенсивною діяльністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на Заході України, польська та союзницька авіація почала діяти в нашому повітряному просторі, – написали там.

У Польщі активізували всі наявні в розпорядженні сили та засоби. Зокрема, підняли в повітря чергові пари винищувачів. Також привели в стан найвищої готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

"Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", – додали там.

Моніторингові канали писали, що ракети з Ту беруть західний курс. Утім, поки не було повідомлень, що в західних областях лунали вибухи.