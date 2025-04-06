Зокрема, ідеться про Дарницький, Оболонський та Солом'янський райони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Наслідки атаки на Київ

Станом на 7:16 рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки у Дарницькому, Оболонському та Солом'янському районах.

В Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі.

За іншою – сталось руйнування будівлі та загоряння 3 поруч припаркованих авто. Займання вдалося ліквідувати.

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням вогню на ще одну складську будівлю.

Вказується, що за іншою адресою сталось часткове руйнування 3, 4, 5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

Солом'янський район – тут трапилося загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки удару балістикою по Києву / Фото ДСНС

Загалом внаслідок ворожого обстрілу Києва станом на 7:16 відомо, що постраждало 3 людини, двоє з яких госпіталізовані.

В ДСНС вказали, що до ліквідації наслідків наразі задіяли 128 вогнеборців та 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки.