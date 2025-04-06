Київська міська військова адміністрація інформувала про пожежі щонайменше у 2 районах міста. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росія запустила "Калібри", є загроза й інших ракет: де зараз повітряна тривога в Україні

Атака балістики на Київ: що відомо

Повітряна тривога в Києві триває з 04:57 – її оголосили, разом із більшістю областей України, окрім Півдня, через загрозу балістичного обстрілу. Буквально за хвилину стало відомо, що Київ атакують ракети.

Серія потужних вибухів пролунала у столиці та передмісті, влада інформувала про роботу сил Протиповітряної оборони.

Моніторингові спільноти писали, що по Києву запустили до 10 балістичних ракет – ймовірно, це були корейські KN-23. Пуски здійснювали не менш як із 2 місць – у Воронезькій та Брянській російських областях.

Загроза ще не минула станом на час публікації. Але вже стало відомо про перші наслідки повітряної атаки ворога. Мер Києва Віталій Кличко написав про виклики медиків – у Дарницький район столиці та в Оболонський район.

За хвилину в КГВА додали, що внаслідок атаки на Київ балістичних ракет зафіксовано займання у трьох районах міста – Дарницькому та Оболонському, а також у Солом'янському. На місця прямують рятувальники. У Дарницькому районі є постраждалі, пише Кличко. Попередньо, сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.

Перед цим Київ атакували також БпЛА. Станом на зараз масована ракетна атака триває! Ракети летять з Чернігівщини на Київщину.

Нагадаємо, попередню масовану атаку Росія скоїла 7 березня. Тоді Повітряні сили фіксували 261 засіб повітряного нападу — 67 ракет різних типів та 194 БпЛА. Серед ракет були 35 крилатих Х-101/Х-55см, 8 "Калібрів", 3 балістичні "Іскандери-М" або KN-23, 4 зенітні з С-300, 8 авіаційних Х-59/69. Підтверджено збиття 134 повітряних цілей, серед них мовиться про 34 крилаті та інші ракети та сотню дронів.