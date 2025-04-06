Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника. Посадовець розповів про наслідки комбінованого удару в 3 районах.

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Які наслідки російської атаки

За даними ОВА, станом на 9:05 оперативні групи продовжували роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки. Постраждалих серед населення немає.

У Броварському районі пошкоджено 2 будівлі підприємства з ремонту авто, 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Окрім того, понівечені вікна та фасад автозаправної станції.

У Бучанському районі пошкодження незначні – постраждали дах та стіна будинку. У Фастівському районі внаслідок російського удару понівечено легковий автомобіль.

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Укотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких,

– написав Калашник.

До слова, у Києві спалахнули пожежі в нежитловій забудові Дарницького, Солом'янського та Оболонського районів. Росія атакувала місто балістичними ракетами, постраждали 3 людини.