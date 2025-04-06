Про це у неділю, 6 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він прокоментував сьогоднішню російську атаку, під час якої ворог атакував БпЛА та ракетами.

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Україні потрібне посилення ППО

Український президент провів нараду за участі міністра оборони Рустема Умєрова, також заслухав доповіді військових. Він констатував, що лише за минулу ніч росіяни застосували проти України понад 100 ударних безпілотників і 23 ракет різних типів, серед яких була і балістика.

Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. Patriot, які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них,

– заявив він.

За його словами, Україна здатна забезпечити відповідне виробництво, тому очікує відповідних політичних рішень. На його думку, локалізація виробництв та необхідні ліценції допоможе й партнерам, які хочуть безпеки. Він додав, що це абсолютно можливо виконати.

"Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами. В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, Patriot, і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень", – додав він.

Крім вищезгаданого, глава держави доручив працювати на двосторонній основі з цього приводу зі США.

Зеленський відреагував на нічну атаку

Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки у ніч на 6 квітня росіяни запускали ракети з акваторії Чорного моря.

Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру,

– наголосив він.

Президент вважає, що Путін не демонструє прагнення закінчити війну, а шукає спосіб, аби залишити собі можливості "розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою". Тому, на його думку, необхідно посилити тиск на Росію, який передбачатиме зміцнення України, збереження санкцій та тверда дипломатія.

Якщо припинення вогню – то безумовне й таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилася на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції США – досі її немає, – очікуємо реакції всіх у Європі", – додав він.