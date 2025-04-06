5 квітня у відеозверненні на партійній конференції правопопулістської італійської партії "Ліга" у Флоренції Ілон Маск заявив, що сподівається на ситуацію з "нульовими тарифами" між Європою та Сполученими Штатами, передає 24 Канал із посиланням на СNN.

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Маск заперечив Трампу

В кінцевому підсумку я сподіваюся, що буде досягнуто угоди про те, що як Європа, так і Сполучені Штати повинні рухатися до ситуації з нульовими тарифами, фактично створюючи зону вільної торгівлі між Європою та Північною Америкою,

– сказав Маск.

Коментарі Маска прозвучали після того, як президент Дональд Трамп у середу оголосив про 20-відсоткові тарифи на товари з Європейського Союзу.

У суботу, під час обміну повідомленнями на своїй соціальній платформі X, Маск розкритикував Пітера Навара, старшого радника Трампа з питань торгівлі та виробництва, який підтримує ці тарифи.

"Доктор економіки з Гарварду – це погано, а не добре," – написав Маск про академічний бекграунд Навара.

До слова, у ЄС готують відповідь на тарифи США.