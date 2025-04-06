Країни ЄС в найближчі дні намагатимуться виступити єдиним фронтом проти тарифів Дональда Трампа, схваливши перший пакет цільових заходів у відповідь. Він охоплюватиме імпорт зі США на суму до 28 мільярдів доларів — від зубної нитки до діамантів, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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ЄС запропонують Трампу "війну" або переговори

Тарифи Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до США. Це 532 мільярди євро у 2024 році. Вони стосуються сталі, алюмінію, автомобілів, а також передбачають дзеркальні 20-відсоткові тарифи на майже всі інші товари. Невдовзі під обмеження можуть потрапити фармацевтика, напівпровідники, мідь і деревина.

Очікується, що 7 квітня пізно увечері Європейська комісія запропонує країнам-членам список американських товарів, на які буде накладено додаткові мита у відповідь на тарифи США.

У список, як очікується, увійдуть м'ясо зі США, зернові, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.

Одним із товарів, що викликав особливу увагу і розбіжності в блоці, став бурбон. Комісія пропонує ввести на нього тариф у 50%, на що Трамп відповів погрозою встановити 200% тариф на алкогольні напої з ЄС.

У понеділок у Люксембурзі відбудеться перша загальноєвропейська політична зустріч після оголошення тарифів Трампом – міністри торгівлі 27 країн обговорять наслідки та найкращу відповідь США.

За словами дипломатів ЄС, головна мета зустрічі – погодити єдине послання: готовність до переговорів із Вашингтоном щодо скасування тарифів, але також готовність до рішучої відповіді, якщо переговори зазнають невдачі.

Серед країн ЄС є розбіжності у думках щодо того, як потрібно реагувати на тарифи Трампа. Франція вважає, що відповідь має виходити за рамки лише тарифів, а президент Еммануель Макрон запропонував, щоб європейські компанії призупинили інвестиції у США, доки ситуація не проясниться.

Ірландія, майже третина експорту якої йде до США, закликає до "виваженої та обдуманої" відповіді, а Італія – третій за величиною експортер ЄС до США х ставить під сумнів необхідність удару у відповідь взагалі.

Початкові тарифи ЄС у відповідь будуть винесені на голосування в середу, 9 квітня. Їх буде затверджено, якщо тільки кваліфікована більшість – 15 країн ЄС, що представляють 65% населення – не виступить проти. Вони набудуть чинності в два етапи: частина – 15 квітня, решта – через місяць.