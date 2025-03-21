Трамп ухилився від відповіді, запровадить він через це нові санкції щодо Росії чи ні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі.
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Як Трамп реагує на порушення Росією умов перемир'я
Журналістка поцікавилася, чи розглядає Вашингтон можливість запровадження нових санкцій проти Москви через продовження обстрілів.
Вони воюють одне з одним. Ми маємо перемир’я в багатьох сферах, на цю мить усе йде дуже добре,
– відповів їй Трамп.
Він також наголосив, що "деякі солдати були оточені іншими солдатами" та висловив впевненість у тому, що незабаром вдасться досягти повного припинення вогню, що стане передумовою для укладення мирної угоди.
За словами Трампа, після припинення бойових дій розпочнуться переговори щодо "поділу територій", і ці процеси тривають просто зараз.