Волонтеры, спасатели и местные жители рассказали журналистам о первых минутах после обстрела Сум, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что рассказали очевидцы удара по Сумах

Представители Красного Креста сообщили, что они одними из первых прибыли на место прилета. Они выносили раненых и передавали их в скорые.

Говорят, было очень много автомобилей в больницу, стояла целая очередь, потому что два приемных отделения не успевали заносить раненых.

Глава Сумского добробата Алексей Клюев проживает в районе, по которому был нанесен удар.

Раздался сначала первый взрыв, и у нас выбило окна в подъезде. Второй удар был еще мощнее, поскольку был ближе. Мы сразу оказались на месте событий и увидели ужасную картину. Был значительно поврежден общественный транспорт, горели машины,

– поделился увиденным волонтер.

Один из спасателей рассказал, что когда прибыл на место прилета, то увидел огромные разрушения, хаос и панику у людей. По его словам, пылало сразу 10 транспортных средств. Чрезвычайники сразу начали тушить пожары и деблокировать из транспортных средств тела гражданских. На месте работало около 100 спасателей и 20 единиц различной техники.

Наибольшее количество погибших и пострадавших среди людей, которые находились на проезжей части, двигались на своих автомобилях или просто гуляли. Это любимое место для сумчан,

– отметил спасатель.