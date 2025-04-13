Волонтери, рятувальники та місцеві мешканці розповіли журналістам про перші хвилини після обстрілу Сум, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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Що розповіли очевидці удару по Сумах

Представники Червоного Хреста повідомили, що вони одними із перших прибули на місце прильоту. Вони виносили поранених і передавали їх у швидкі.

Кажуть, було дуже багато автомобілів у лікарню, стояла ціла черга, бо два прийомних відділення не встигали заносити поранених.

Очільник Сумського добробату Олексій Клюєв проживає у районі, по якому було завдано удар.

Пролунав спочатку перший вибух, і у нас вибило вікна у під'їзді. Другий удар був ще потужнішим, оскільки був ближчим. Ми одразу опинилися на місці подій і побачили жахливу картину. Був значно пошкоджений громадський транспорт, горіли автівки,

– поділився побаченим волонтер.

Один із рятувальників розповів, що коли прибув на місце прильоту, то побачив величезні руйнування, хаос та паніку в людей. За його словами, палало одразу 10 транспортних засобів. Надзвичайники одразу почали гасити пожежі та деблокувати з транспортних засобів тіла цивільних. На місці працювало близько 100 рятувальників та 20 одиниць різної техніки .

Найбільша кількість загиблих і постраждалих серед людей, які перебували на проїзній частині, рухалися на своїх автіках або просто гуляли. Це улюблене місце для сумчан,

– зауважив рятувальник.