По словам главы МВА Сергея Кривошеенко, именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых, передает 24 Канал.

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Оккупанты хотели убить как можно больше людей

Чиновник отметил, что вторая ракета, вероятно, была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города. Предварительно, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов.

Известно, что взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого попадания, в районе, где расположена жилая застройка, учебные заведения и магазины.

Чиновник подчеркнул, что действия террористов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Последствия обстрела Сум / Фото МВА