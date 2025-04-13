Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП СМР "Електроавтотранс".

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Що відомо про водія автобуса, який загинув у Сумах 13 квітня

Сумну звістку про загибель працівника повідомили у підприємстві.

Сьогодні водій КП СМР "Електроавтотранс" Микола Леон зробив свій останній рейс… Разом із більшістю пасажирів він загинув під час чергової ворожої атаки на місто Суми… Подвійний удар не залишив шансів вижити безневинним людям, які їхали у своїх справах сонячним святковим днем… Невгамовний біль…

– написали там.

Такий вигляд мав автобус Миколи Леона до ворожого удару / Фото зі сторінки КП СМР "Електроавтотранс"

Що зробила Росія з автобусом у Сумах / Фото зі сторінки КП СМР "Електроавтотранс"

У дописі додали: "Світла пам'ять усім загиблим… Співчуття рідним та близьким… Сил і здоров'я тим, хто вижив".

24 Канал також висловлює співчуття всім, хто знав Миколу Леона. Світла пам'ять!

Хто ще загинув під час атаки на Суми 13 квітня