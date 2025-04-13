Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис навчального закладу.

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Що відомо про родину загиблих Мартиненків у Сумах

Страшну звістку повідомили у Старосільському ліцеї. Там указали, що Максим був шестикласником.

Зі співчуттям у серцях… Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій,

– ідеться в повідомленні.



Родина Мартиненків, яку вбила Росія 13 квітня 2025 у Сумах / Фото зі сторінки Старосільського ліцею



Шестикласника Максима Мартиненка росіяни вбили балістичною ракетою / Фото зі сторінки Старосільського ліцею

Люди в коментарях до допису ліцею пишуть "Царство Небесне" та кажуть, що це жахлива подія, яку росіянам не пробачать.

24 Канал також висловлює співчуття всім, хто знав родину Мартиненків.

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