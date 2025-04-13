Приміщення центру зруйноване вщент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана України Дмитра Лубінця.

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Під удар у Сумах потрапив Центр захисту прав людини

Омбудсман України зазначив, що російський удар по мирному українському місту, причому саме по його центру, стався у день великого релігійного свята для християн – Вербну неділю. У цей день віряни йдуть до церков, гуляють містом.

В епіцентр удару потрапило і приміщення регіонального Центру захисту прав людини, яке вщент зруйноване.

Це цинізм найвищого рівня. Це навмисне знищення мирного населення – у вихідний, коли люди виходять на вулицю, коли вони найменше захищені,

– зазначив Лубінець.

Він пов'язав цей удар з атакою по Кривому Рогу. Він підкреслив, що Росія навмисно обирає тактику терору, на що світ не має права мовчати. Лубінець вимагає термінових дій з боку міжнародної спільноти.