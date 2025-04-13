Помещение центра разрушено до основания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

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Под удар в Сумах попал Центр защиты прав человека

Омбудсман Украины отметил, что российский удар по мирному украинскому городу, причем именно по его центру, произошел в день большого религиозного праздника для христиан – Вербное воскресенье. В этот день верующие идут в церкви, гуляют по городу.

В эпицентр удара попало и помещение регионального Центра защиты прав человека, которое вдребезги разрушено.

Это цинизм высочайшего уровня. Это умышленное уничтожение мирного населения – в выходной, когда люди выходят на улицу, когда они меньше всего защищены,

– отметил Лубинец.

Он связал этот удар с атакой по Кривому Рогу. Он подчеркнул, что Россия намеренно выбирает тактику террора, на что мир не имеет права молчать. Лубинец требует срочных действий со стороны международного сообщества.