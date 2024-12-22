Днями в сети появилось видео. На нем – очередной эшелон вооружения и военной техники из КНДР, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Северная Корея могла передать России "Полярную звезду"

Прежде всего, на кадрах, предварительно сделанных в Тюменской области, можно увидеть не менее 10 самоходных 170-мм артиллерийских установок М1989 ""Коксан". В течение последних дней это уже второй эшелон с этим оружием, который был замечен в России.

Кроме самоходок, на видео видно 5 единиц вооружения, которые, вероятно, являются пусковыми баллистическими ракетами средней дальности Pukguksong-2 или "Полярная звезда". В американской классификации они известны как KN-15.

Баллистика похожа на Pukguksong-2 в Тюменской области: смотрите видео

Сейчас, говорят эксперты, нельзя безоговорочно утверждать, что на видео именно эти баллистические ракеты. Однако есть большая вероятность, что Пхеньян и Москва договорились о поставках оккупационной армии нового вооружения.

Что известно о "Полярной звезде"

Большинство оружия в КНДР создается в условиях повышенной секретности. Поэтому данные ракеты Pukguksong-2/KN-15 в открытых источниках достаточно условны.

Предварительно, она способна поражать цели на расстоянии 1200 – 1300 километров. Другие источники пишут о расстоянии от 2000 и даже в 3000 километров, что очевидно является пропагандистским преувеличением.

Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая предназначена для пусков с подводных лодок. Длина ее составляет примерно 9 метров, в диаметре – 1,5 метра. Относительно пусковой, то с учетом местности КНДР для нее было выбрано гусеничное шасси.

Отмечается, что северокорейцы проводили несколько испытаний этой ракеты. Одни были неудачными, а во время других эта ракета пролетела около 500 километров и смогла достичь максимальной высоты в 550 километров.

Издание отмечает, что если КНДР действительно передала России свои баллистические ракеты Pukguksong-2, то Пхеньян, вероятно, преследует вполне прагматичную цель – проверить эффективность своих снарядов непосредственно на поле боя. Ведь известно, что специалисты низко оценили способности другого северокорейского вооружения, а именно KN-23, которые Россия активно использует для террора Украины.