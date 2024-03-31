Про це повідомляють російські ЗМІ. Ба більше, у Кремлі вимагають "арешту" голови Служби безпеки України Василя Малюка після стрілянини під Москвою, передає 24 Канал.

До теми Це не смішно: як діятиме Кремль після теракту в "Крокусі"

Росія звинуватила Україну у теракті в "Крокус Сіті Холі"

У міністерстві закордонних справ Росії опублікували заяву, у якій зазначили, що, мовляв, проведені "російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що сліди останніх терактів ведуть до України".

У цьому контексті російські "дипломати" згадали й інциденти з Дар'єю Дугіною та пропагандистом Владлєном Татарським, а також вибух на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

У зв'язку з цим МЗС Росії передав владі України вимоги у рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт та видачу всіх причетних до цих терактів осіб,

– написали окупанти.

Ба більше, окупанти зажадали арешту голови СБУ Василя Малюка, який, за словами росіян, "цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту в жовтні 2022 року, що розкрив

деталі організації інших терактів у Росії".

Крім того, російська сторона у своєму пропагандистському дусі вимагає від Києва "негайно припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності, видати винних і відшкодувати заподіяний жертвам

збитки".

"Порушення Україною зобов'язань щодо антитерористичних конвенцій спричинить її міжнародно-правову відповідальність", – цинічно сказали окупанти.

Зверніть увагу! Україна та партнери неодноразово спростовували причетність нашої держави до теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою. Водночас всю відповідальність за організацію стрілянини взяла на себе ІДІЛ.

У Росії заочно засудили Малюка