Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. СБУ вже відреагувала на такі вкиди ворога, а Василь Малюк в коментарі 24 Каналу, що такі рішення не заслуговують жодної уваги.

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У Росії заочно "заарештували" главу СБУ

Як повідомляють росЗМІ, Басманний суд Москви "заочно заарештував" голову СБУ Василя Малюка. Окупанти заявили, що він буцімто винний "в організації теракту" на Кримському мості у жовтні 2022 року. Також, як докази, пропагандисти наводять різні заяви глави СБУ в ефірі телемарафону.

До прикладу, вони посилаються, що Василь Малюк нібито причетний до ліквідації російських пропагандистів та зрадників. Хоча голова СБУ офіційно не визнавав причетності України до ліквідації ворогів, однак окупанти також "приплели" це до справи проти нього.

Водночас в коментарі 24 Каналу Василь Малюк наголосив, що так званий "арешт від кишенькових суддів Кремля" не заслуговує жодної уваги.

Рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу. Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд – на їхнім господарем Путіним. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше,

– прокоментував Малюк.

Голова СБУ про ліквідацію пропагандистів та зрадників України

Василь Малюк в інтерв'ю, яке показали 25 березня в ефірі телемарафону, наголосив, що пропагандисти та зрадники України отримали свою плату за російську пропаганду проти нашої держави.