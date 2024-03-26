На цьому наголосив глава Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю "Фактам ICTV". Він зауважив, що росіяни більше не використовують Кримський міст для постачення зброї та засобів ураження.

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Автомобілі курсують обмежено

Як зазначив Василь Малюк, успішні атаки по Кримському мосту мали свій позитивний вплив. Після них Росія для постачання зброї та засобів ураження цей об'єкт не використовувала.

Якщо раніше за добу курсували 42 – 46 потягів, якими перевозили зброю та боєприпаси, а зараз – 4 – 5. І це при тому, що чотири з них – пасажирські, а ще один транспортує товари загального вжитку. Автомобільне сполучення на незаконному об'єкті обмежене.

Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути понад 3,5 тонни,

– зауважив Малюк.

Разом з тим глава СБУ зазначив, що російські загарбники працюють над тим, щоб повністю відновити Кримський міст. І якщо це таки станеться, то варто очікувати відповідну реакцію з боку України.

Коли вони відновлять опори, можливо, потенційно знову почнуть переміщати боєкомплект. Тоді, власне, ми їм вчергове скажемо "Привіт". Усьому свій час, давайте не прискорювати події. Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є,

– запевнив Малюк.

Перший удар готували сім місяців