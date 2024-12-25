Таким припущенням з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зазначивши, що росіяни знову почали використовувати Кримський міст для перевезення не лише пального і боєприпасів.

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Як Росія знову почала використовувати Кримський міст

Росіяни збільшили щільність оборони в районі Кримського мосту, використовуючи авіацію: винищувачі для виконання завдань і дальнього контролю, гелікоптери для моніторингу повітряного й морського простору.

Ворог намагається захистити незаконну споруду, оскільки Україна активно використовує надводні, підводні й наземні дрони, а також крилаті ракети різних типів.

Що важливо, Росія знову почала застосовувати Кримський міст для перекидання військ з Тамані у Керч. Далі їх розтягують по всій території півострова з акцентом на вихід у бік Херсонщини.

Нарощують контингент у районі Херсона, переводячи основні російські частини. Кримський міст досі залишається основним механізмом перевезення,

– зазначив Роман Світан.

Використовується як залізниця, так і автомобільні траси. Останнім часом помітним стало збільшення вагонів, у яких ворог перевозить пальне і боєприпаси, а тепер уже й особовий склад.