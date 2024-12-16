Про це 24 Каналу розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, зауваживши, що свого часу росіяни намагалися наробити якнайбільше різних загороджень, аби вберегти Кримський міст від ударів.

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Куди зникли баржі

Як наголосив Плетенчук, напередодні окупанти намагалися максимально укріпити ці баржі та загородження перед сезоном штормів. Вони набудували їх у два ряди.

Вони усвідомлюють, що далеко не всі ці загородження протримають до весни, тому набудували їх на два ряди. Виходячи з цієї логіки, я сумніваюся, що вони самі звідти їх прибрали. Ймовірно, це був наслідок негоди,

– сказав Плетенчук.

Це негативні новини для російських окупантів. Фактично певний периметр, який вони вибудовували упродовж року, був просто змитий. Тому збільшується робота для патрульної авіації та берегової охорони, які виходять на патрулювання.

Крім того, зараз в Азовському морі вже тривалий час не спостерігають бойові кораблі окупантів. Це сталося після знищення порому "Славянин" влітку 2024 року. В Чорному морі російські бойові кораблі підходять ближче перед пусками ракет або ж коли проводять навчання чи розосереджуються через загрозу удару по їхньому пункту базування.