Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, заметив, что в свое время россияне пытались наделать как можно больше различных заграждений, чтобы уберечь Крымский мост от ударов.

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Куда исчезли баржи

Как отметил Плетенчук, накануне оккупанты пытались максимально укрепить эти баржи и заграждения перед сезоном штормов. Они настроили их в два ряда.

Они осознают, что далеко не все эти заграждения продержат до весны, поэтому настроили их в два ряда. Исходя из этой логики, я сомневаюсь, что они сами оттуда их убрали. Вероятно, это было следствие непогоды,

– сказал Плетенчук.

Это негативные новости для российских оккупантов. Фактически определенный периметр, который они выстраивали в течение года, был просто смыт. Поэтому увеличивается работа для патрульной авиации и береговой охраны, которые выходят на патрулирование.

Кроме того, сейчас в Азовском море уже длительное время не наблюдают боевые корабли оккупантов. Это произошло после уничтожения парома "Славянин" летом 2024 года. В Черном море российские боевые корабли подходят ближе перед пусками ракет или во время учений. Также идуть движения, когда есть угроза удара по их пункту базирования.