Об этом рассказал представитель Военно-морских Сил Дмитрий Плетенчук. Уточним, что дроны ударили по парому "Славянин" противника во вторник, 23 июля. Формально он был расположен в российском порту "Кавказ", что в Краснодарском крае вражеского государства.

Смотрите также Это политическая цель: почему вместо удара по Крымскому мосту Силы обороны выбрали паром

Важность атаки на российский паром "Славянин"

Спикер ВМС предположил, что россияне будут вынуждены вывести пораженный паром из эксплуатации. Однако остается открытым вопрос, на какой период времени.

Главным, конечно, является то, что это серьезный удар по военной логистике, мы это подчеркиваем. Паром они использовали именно в этих (военно-логистических – 24 Канал) целях,

– сказал Плетенчук.

Представитель ВМС уточнил, что паром "Славянин" – достаточно большой. Он может перевозить до 50 условных вагонов с цистернами и до 25 вагонов с людьми.

Важным является тот момент, что он был тем элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской,

– отметил представитель Военно-морских Сил.

Плетенчук добавил, что сейчас оккупанты не рискуют осуществлять военные перевозки Крымским мостом, поскольку конструкция может не выдержать из-за повреждений.

В общем паром "Славянин", расположен в порту "Кавказ" в Черном море, был важным транспортным средством для врага.

Паром "Славянин" – российский порт "Кавказ": смотрите расположение на карте от Google maps

Смотрите также Заставили россиян забиться в уголок, – Плетенчук сказал, как удалось отогнать вражеский флот

Представитель Военно-морских Сил упоминал и о двух других пораженных паромах в районе Крыма, которые были выведены из эксплуатации. Вероятно, речь идет именно о "Конро Трейдер" и "Авангард", которые были под прицелом в конце мая 2023 года.

По словам спикера, как раз после атаки на эти два парома оккупанты вынуждены были изменить признание парома "Славянин". Собственно, он осуществлял длительное время международные перевозки в Черном море, но когда были поражены "Конро Трейдер" и "Авангард", начал курсировать между оккупированным Крымом и Россией.