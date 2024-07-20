Об этом 24 Каналу рассказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, отметив, что все начиналось еще в 2022 году. Тогда чрезвычайно эффективно отработали береговые ракетно-артиллерийские войска.

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Главными задачами в то время было сделать невозможным высадку вражеского десанта; сорвать логистику на остров Змеиный и т.п. Важно, что над этим также работал непосредственно украинский флот.

Раскрывать подробности пока не будем. Но в авральном режиме и буквально в боевой обстановке военные моряки свою задачу выполнили. В конце концов враг оставил попытки захватить с моря Одесскую, Николаевскую область и переместил свое внимание больше на западную, центральную и юго-западную часть Черного моря. Там они терроризировали гражданское судоходство с целью создания морской блокады для Украины,

– рассказал Плетенчук.

Выход в море является критически важным для Украины. Известно, что до полномасштабного вторжения 90% нашего экспорта шло через море.

Уже позже в "игру" вступили морские беспилотники. Они существенно повлияли на военную логистику врага в Крыму. Сейчас оккупанты преимущественно используют паромы, по которым также прилетало. Также были большие десантные корабли, но после регулярных попаданий они фактически перестали их использовать для военной логистики.

Где сейчас Черноморский флот

Как рассказал Плетенчук, база в Новороссийске сейчас переполнена кораблями Черноморского флота. Оккупанты фактически могут использовать их двумя способами. Первый – быстрый межбазовый переход на максимальной скорости. Второй – выход в час корабля для обстрела и возвращения на базу.

Заставили россиян забиться в уголок на свою базу Новороссийске. Там реально стоят вплотную. И "работа" по ним – это вопрос технических возможностей. Концентрация фактически происходит на одни базе. Они пробовали использовать и в Сочи, и в Туапсе, и во временно оккупированной Абхазии – Очамчире, где перестроили базу. Хотя она там была и в 1990-х. Ее в свое время использовали преимущественно для береговой охраны ФСБ. По состоянию на сейчас сказать, что она пригодна для того, чтобы завезти туда большие корабли, я не могу. Там фактически гавань, которая не позволяет свободно маневрировать,

– отметил Плетенчук.