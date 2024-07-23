В результате этой атаки по порту Краснодарского края у оккупантов существенно поврежден паром. В Генштабе ВСУ также поделились деталями этой операции.
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Что рассказали в Генштабе об атаке на порт "Кавказ"
В Генштабе ВСУ отметили, что 23 июля группировка сил и средств Военно-Морских Сил ВС Украины, вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны, в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин".
Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях. "Славянин" – третий и последний железнодорожный паром, который Россия имела в указанном регионе,
– отметили военные.
Представители Генштаба отметили, что наши защитники продолжают уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру. А также пообещали, что дальше результаты еще будут.
Что известно о взрывах в порту в Краснодарском крае
- Жители Краснодарского края утром 23 июля сообщили об атаке БПЛА в регионе, а также о пожаре. Также писали, что в сторону порта выехало много автомобилей скорой помощи и пожарные.
- Впоследствии прилет по порту подтвердил и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Он заявил о якобы погибшем и пострадавшем, а также о поражении паромного судна.
- В то же время некоторые СМИ предполагали, что в результате атаки по порту "Кавказ" могло быть поражено судно "Конро Трейдер". В издании также не исключали, что целью удара мог стать и один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие – "Керченский-2", "Ейск".