Внаслідок цієї атаки по порту Краснодарського краю в окупантів суттєво пошкоджений пором. У Генштабі ЗСУ також поділилися деталями цієї операції.

До теми БпЛА атакували пором в Краснодарському краї: показуємо на карті, де розташований порт "Кавказ"

Що розповіли у Генштабі про атаку на порт "Кавказ"

У Генштабі ЗСУ зазначили, що 23 липня угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".

Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" – третій і останній залізничний паром, який Росія мала у зазначеному регіоні,

– наголосили військові.

Представники Генштабу наголосили, що наші захисники продовжують нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. А також пообіцяли, що далі результати дій по окупантах ще будуть.

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