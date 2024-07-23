Внаслідок цієї атаки по порту Краснодарського краю в окупантів суттєво пошкоджений пором. У Генштабі ЗСУ також поділилися деталями цієї операції.
До теми БпЛА атакували пором в Краснодарському краї: показуємо на карті, де розташований порт "Кавказ"
Що розповіли у Генштабі про атаку на порт "Кавказ"
У Генштабі ЗСУ зазначили, що 23 липня угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин".
Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. "Славянин" – третій і останній залізничний паром, який Росія мала у зазначеному регіоні,
– наголосили військові.
Представники Генштабу наголосили, що наші захисники продовжують нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру. А також пообіцяли, що далі результати дій по окупантах ще будуть.
Що відомо про вибухи у порту у Краснодарському краї
- Жителі Краснодарського краю вранці 23 липня повідомили про атаку БпЛА у регіоні, а також пожежу. Також писали, що в бік порту виїхало багато автомобілів швидкої допомоги та пожежники.
- Згодом приліт по порту підтвердив і голова Кубані Вєніамін Кондратьєв. Він заявив про буцімто загиблого і постраждалого, а також про ураження поромного судна.
- Водночас деякі ЗМІ припускали, що внаслідок атаки по порту "Кавказ" могло бути уражене судно "Конро Трейдер". У виданні також не виключали, що ціллю удару міг стати і один з п'яти автомобільних поромів: великі "Лаврентій", "Панагія", "Марія" та менші – "Керченський-2", "Ейск".