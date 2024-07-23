За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у порту загорілося судно, нібито серед членів екіпажу і співробітників є постраждалі й загиблий.
Читайте також "Коров пасу, а тут вони": вранці жителі двох регіонів Росії перестрашилися через дрони
Дрони вдарили по порту "Кавказ"
Очевидці повідомляли, що після атаки в бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.
Цього ранку безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає,
– заявив російський чиновник.
Цікаво, що, за інформацією каналу "Кримський вітер", у російських пабліках видаляють повідомлення про "приліт" у порт.
За словами росіян, порт Кавказ – це п'ятий за вантажообігом порт Росії і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Він розташований на косі Чушка в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, який з'єднує Краснодарський край з тимчасово окупованим Кримом.
Де розташований російських порт "Кавказ": показуємо на карті
Сам порт розташований за 5 кілометрів від Криму й за 10 – від Кримського мосту.
До слова, в ніч на 22 липня країну-агресорку також атакували безпілотники. Зокрема, вони двічі били по нафтопереробному заводі у Туапсе.