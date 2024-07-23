По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в порту загорелось судно, якобы среди членов экипажа и сотрудников есть пострадавшие и погибший.

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Дроны ударили по порту "Кавказ"

Очевидцы сообщали, что после атаки в сторону порта "Кавказ" ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

Этим утром беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет,

– заявил российский чиновник.

Интересно, что, по информации канала "Крымский ветер", в российских пабликах удаляют сообщения о "прилете" в порт.

По словам россиян, порт Кавказ – это пятый по грузообороту порт России и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска. Он расположен на косе Чушка в Керченском проливе. На территории порта есть автомобильный паром, который соединяет Краснодарский край с временно оккупированным Крымом.

Где расположен российских порт "Кавказ": показываем на карте

Сам порт расположен в 5 километрах от Крыма и в 10 – от Крымского моста.

К слову, в ночь на 22 июля страну-агрессора тоже атаковали беспилотники. В частности, они дважды били по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе.