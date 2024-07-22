Российские власти утром сообщили о якобы сбитии 75 дронов над несколькими регионами, а также признали, что в результате "хлопка" повреждена инфраструктура НПЗ в Краснодарском крае.

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Были ночная и утренняя атаки

Первые БПЛА в небе над Туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. Местные жители в пабликах жаловались на мощные взрывы. Они писали, что грохот происходил в районе тамошнего НПЗ.

Уже около 6:25 атака в районе нефтеперерабатывающего завода повторилась. После как минимум двух сильных взрывов на территории объекта вспыхнул пожар.

Собственно местные органы власти рассказали, что над городом сбито 8 БПЛА, а пожар на заводе охватил площадь в 50 квадратных метров. К тушению пламени привлекались 31 единица техники, а также почти сотня спасателей.

Между тем в сети распространили кадры с места прилета, а также момент удара дрона по НПЗ.

Пожар в Туапсе: смотрите видео

Момент прилета по НПЗ: смотрите видео