Кроме двух "Тунцов", украинским морским дронам удалось поразить еще 2 российских катера, 2 парома и лоцманский катер. Отмечается, что ранения получили 5 человек.

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Повреждения российских судов

Российские СМИ пишут, что ночью на Керченской паромной переправе обломки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мрия". Сообщается, что он затонул. Члены экипажа успели покинуть судно до атаки.

Также во время атаки 30 мая повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждений сел на мель. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. Информацию о "пострадавших в Керчи паромах" ранее писали и оккупационные власти.

Кроме этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701 "Тунец". Информацию об уничтожении 2 из них уже подтвердили в Главном управлении разведки.

Атака на катера в Крыму