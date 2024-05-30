Окрім двох "Тунців", українським морським дронам вдалося вразити ще 2 російських катери, 2 пороми та лоцманський катер. Зазначається, що поранення отримали 5 осіб.

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Пошкодження російських суден

Російські ЗМІ пишуть, що вночі на Керченській поромній переправі уламки збитої ракети пошкодили лоцманський катер "Мрія". Повідомляється, що він затонув. Члени екіпажу встигли покинути судно до атаки.

Також під час атаки 30 травня пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" та пором "Авангард". Останній через пошкодження сів на мілину. На поромі "Конро Трейдер" поранення отримав один із членів екіпажу. Інформацію про "постраждалі у Керчі пороми" раніше писала й окупаційна влада.

Крім цього, пошкодження отримали 4 транспортно-десантні катери КС 701 "Тунець". Інформацію про знищення 2 з них вже підтвердили у Головному управлінні розвідки.

Атака на катери у Криму