Власне, про знищення першого "Тунця" стало відомо 3 вересня, а другого – 13-го. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відомо про цей катер, його характеристики й можливості.

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КС-701 "Тунець": що відомо

На виготовленні катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі. За типом це судно – дизельний катер з алюмінієвим корпусом. Його використовують, як і ворожі силовики для відповідних операцій, так і путінські олігархи для риболовлі.

Костромський судномеханічний завод: дивіться на карті від Google maps, де він розташований

Як стверджують окупанти, лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил. Така форма дозволяє за сонячної погоди знизити утворення відблисків на воді.

При зливі зворотний ухил запобігає розтіканню крапель – це дозволяє обійтися без включеного склоочисника. Ілюмінатори згори дозволяють бачити ситуацію з повітря. Це важливо, скажімо, під час рятувальних операцій з гелікоптерами.

Характеристики катера "Тунець":

довжина корпусу – 8,1 метра;

ширина корпусу – 2,50 метра;

висота борту – 1,2 метра;

висота катера – 2,55 метра (без щогли);

кут кілеватості на міделі – 25,5 градусів;

кут кілюватості на транці – 18 градусів;

повна водотоннажність – 3,90 тонни;

порожня водотоннажність – 2,30 тонни;

осадка – 0,35 метра;

швидкість вітру – 20 метрів на секунду;

морехідність (висота хвилі) – 1,5 метра;

кількість пасажирів – від 6 до 12 осіб;

потужність двигуна – 250 кінських сил;

швидкість – 85 кілометрів на годину;

запас палива – 520 літрів;

матеріал корпусу – АМг5, АМг3;

двигун: ПМ, 2ПМ, ПІК, ВД.

Катер "Тунець" / Фото з російських ЗМІ

Зверніть увагу! Ціна за новий модифікований катер становить 6,9 мільйона рублів. Стандартна версія в новому стані вартує близько 6 мільйона рублів.

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