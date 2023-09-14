Власне, про знищення першого "Тунця" стало відомо 3 вересня, а другого – 13-го. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відомо про цей катер, його характеристики й можливості.

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КС-701 "Тунець": що відомо

На виготовленні катерів "КС-701" спеціалізується судномеханічний завод у Костромі. За типом це судно – дизельний катер з алюмінієвим корпусом. Його використовують, як і ворожі силовики для відповідних операцій, так і путінські олігархи для риболовлі.

Костромський судномеханічний завод: дивіться на карті від Google maps, де він розташований

Як стверджують окупанти, лінії корпусу катера мають рубану, незграбну форму, а вітрове скло – зворотний нахил. Така форма дозволяє за сонячної погоди знизити утворення відблисків на воді.

При зливі зворотний ухил запобігає розтіканню крапель – це дозволяє обійтися без включеного склоочисника. Ілюмінатори згори дозволяють бачити ситуацію з повітря. Це важливо, скажімо, під час рятувальних операцій з гелікоптерами.

Характеристики катера "Тунець":

  • довжина корпусу – 8,1 метра;
  • ширина корпусу – 2,50 метра;
  • висота борту – 1,2 метра;
  • висота катера – 2,55 метра (без щогли);
  • кут кілеватості на міделі – 25,5 градусів;
  • кут кілюватості на транці – 18 градусів;
  • повна водотоннажність – 3,90 тонни;
  • порожня водотоннажність – 2,30 тонни;
  • осадка – 0,35 метра;
  • швидкість вітру – 20 метрів на секунду;
  • морехідність (висота хвилі) – 1,5 метра;
  • кількість пасажирів – від 6 до 12 осіб;
  • потужність двигуна – 250 кінських сил;
  • швидкість – 85 кілометрів на годину;
  • запас палива – 520 літрів;
  • матеріал корпусу – АМг5, АМг3;
  • двигун: ПМ, 2ПМ, ПІК, ВД.

Катер "Тунець" / Фото з російських ЗМІ

України знищує ворожі катери

  • У Військово-морських силах ЗСУ 3 вересня повідомили, що в північно-західній частині Чорного моря було ліквідовано КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але їм не вдалось закінчити операцію. У результаті 6 загарбників стали "двохсотими" та 2 – "трьохсотими".
  • А вже 13 вересня стало відомо з повідомлення Військово-морських сил, що також в північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня було знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець".