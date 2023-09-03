Загарбники намагалися висадитися. Про це 3 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Українські бійці знищили ворожий катер

В північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але щось не склалося.

Ворог зазнав втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів. Разом до перемоги!

– наголосили захисники.

Дивіться відео знищення ворожого катера

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Загальні втрати росіян у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 вересня вона втратила вже 264 660 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили:

танків – 4 476 (+5 за добу 2 вересня);

бойових броньованих машин – 8 649 (+12);

артилерійських систем – 5 582 (+22);

РСЗВ – 739 (+3);

засобів ППО – 502 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 444 (+11);

крилатих ракет – 1 447 (+0);

кораблів і катерів – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 102 (+59);

спеціальної техніки – 841 (+6).

Зверніть увагу! Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук нещодавно порадив окупантам повторити тактику одного з їхніх адміралів й затопити відразу весь свій чорноморський флот. Адже це вирішить багато проблем, зокрема збереже життя особовому складу росіян.