Загарбники намагалися висадитися. Про це 3 вересня повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Цікаво Якою ракетою Україна могла вдарити по Кримському мосту: Данілов заінтригував заявою
Українські бійці знищили ворожий катер
В північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищили ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Окупанти намагалися висадитися, але щось не склалося.
Ворог зазнав втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів. Разом до перемоги!
– наголосили захисники.
Дивіться відео знищення ворожого катера
Варто прочитати Війна має бути перенесена на територію Росії, – Буданов
Загальні втрати росіян у війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 3 вересня вона втратила вже 264 660 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили:
- танків – 4 476 (+5 за добу 2 вересня);
- бойових броньованих машин – 8 649 (+12);
- артилерійських систем – 5 582 (+22);
- РСЗВ – 739 (+3);
- засобів ППО – 502 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 444 (+11);
- крилатих ракет – 1 447 (+0);
- кораблів і катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 102 (+59);
- спеціальної техніки – 841 (+6).