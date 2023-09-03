Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники позбавили російську армію 264 660 особового складу. Необхідно враховувати, що ця цифра є приблизною, адже в умовах активних бойових дій дуже складно рахувати точну кількість втрат ворога.

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Актуальні втрати росіян

За півтора року повномасштабної війни, від 24 лютого 2022 року, Росія втратила:

особового складу – близько 264 660 (+600) осіб;

танків – 4 476 (+5);

бойових броньованих машин – 8 649 (+12);

артилерійських систем – 5 582 (+22);

РСЗВ – 739 (+3);

засоби ППО – 502 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 444 (+11);

крилаті ракети – 1 447 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 102 (+59);

спеціальна техніка – 841 (+6).



Актуальні втрати ворога станом на 3 вересня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ за серпень знищили російської техніки на понад мільярд доларів

Лише за серпень 2023 року наші захисники змогли завдати збитків росіянам на суму 1,2 мільярда доларів США, знищивши важливу для окупантів техніку. Така сума вийшла за рахунок того, що російська армія втратила стратегічні бомбардувальники, систему С-400 в тимчасово окупованому Криму, РЛС та літаки Іл-76.

Так, втрату 2 бомбардувальників Ту-22М3 оцінили у 588 мільйонів гривень. До слова, це найдорожча втрата Кремля після затопленого крейсера "Москва". Установку С-400, яку знищили на масі Тарханкут, оцінили у 69 мільйонів доларів, РЛС "Предєл-Е" – у 200 мільйонів доларів, а вартість 4 знищених літаків Іл-76 перевищує 344 мільйони доларів.

Таким чином, українські захисники завдали шалених втрат росіянам. Ба більше, припускають, що РЛС "Предєл-Е" була єдиним екземпляром.