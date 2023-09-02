У суботу, 2 вересня, Головне управління розвідки розповіло про успішну операцію за участі спецпризначенців підрозділу "Омега". Власне, поблизу Сватового окупанти втратили важливу техніку.

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Мінус російська техніка

Як пишуть у ГУР, ворожу військову техніку виявили під час її пересування ґрунтовими дорогами поза населеним пунктом, після чого по цілях завдали ударів дронами-камікадзе.

30 серпня 2023 року розвідники ГУР МО України у співпраці з воїнами окремого загону спецпризначення "Омега" на окупованій частині Луганській області поблизу міста Сватове знищили три одиниці військової техніки російських загарбників.

Отже, було знищено:

станцію виявлення цілей 9С18 "Купол";

пуско-заряджальну установку ЗРК 9К37;

зенітно-ракетний комплекс "Бук".

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