Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 264 060 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні підрахунки в умовах активних бойових дій дуже складно, тому втрати росіян можуть бути набагато більшими.

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Актуальні втрати ворога

Загалом, від 24 лютого 2022 року Збройні Сили України "мінуснули" у так званій "другій армії світу":

  • особового складу – близько 264 060 (+570) осіб;
  • танків – 4 471 (+12);
  • бойових броньованих машин – 8 637 (+24);
  • артилерійських систем – 5 560 (+30);
  • РСЗВ – 736 (+1);
  • засоби ППО – 501 (+1);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 316 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),
  • крилаті ракети – 1 447 (+2);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34);
  • спеціальна техніка – 835 (+4).


Актуальні втрати ворога станом на 2 вересня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

  • Як повідомили у Генштабі, протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень. Росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
  • Разом з тим, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
  • Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.