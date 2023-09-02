Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 264 060 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні підрахунки в умовах активних бойових дій дуже складно, тому втрати росіян можуть бути набагато більшими.

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Актуальні втрати ворога

Загалом, від 24 лютого 2022 року Збройні Сили України "мінуснули" у так званій "другій армії світу":

особового складу – близько 264 060 (+570) осіб;

танків – 4 471 (+12);

бойових броньованих машин – 8 637 (+24);

артилерійських систем – 5 560 (+30);

РСЗВ – 736 (+1);

засоби ППО – 501 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),

крилаті ракети – 1 447 (+2);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34);

спеціальна техніка – 835 (+4).



Актуальні втрати ворога станом на 2 вересня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті