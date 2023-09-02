Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 264 060 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні підрахунки в умовах активних бойових дій дуже складно, тому втрати росіян можуть бути набагато більшими.
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Актуальні втрати ворога
Загалом, від 24 лютого 2022 року Збройні Сили України "мінуснули" у так званій "другій армії світу":
- особового складу – близько 264 060 (+570) осіб;
- танків – 4 471 (+12);
- бойових броньованих машин – 8 637 (+24);
- артилерійських систем – 5 560 (+30);
- РСЗВ – 736 (+1);
- засоби ППО – 501 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 316 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),
- крилаті ракети – 1 447 (+2);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34);
- спеціальна техніка – 835 (+4).
Актуальні втрати ворога станом на 2 вересня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- Як повідомили у Генштабі, протягом доби відбулося 45 бойових зіткнень. Росіяни намагалися наступати на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Разом з тим, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.