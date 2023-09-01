Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ 1 вересня. Атака трапилася близько 9:00.
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Українські військові вдарили по складах росіян на Донеччині
Збройні сили України 1 вересня завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів супротивника, розташованих у Доломітному Донецької області.
Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області,
– мовиться в повідомленні.
Також захисники оприлюднили відео своєї потужної атаки.
Дивіться відео, як ЗСУ вдарили по ворожих складах
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Втрати Росії у війні проти України
Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1 вересня вона втратила вже 263 490 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.
Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили:
- танків – 4459 (+23 за добу 31 серпня),
- бойових броньованих машин – 8613 (+9),
- артилерійських систем – 5530 (+23),
- РСЗВ – 735 (+1),
- засобів ППО – 500 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4421 (+4),
- крилатих ракет – 1445 (+0),
- кораблів і катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33),
- спеціальної техніки – 831 (+1).