Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ 1 вересня. Атака трапилася близько 9:00.

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Українські військові вдарили по складах росіян на Донеччині

Збройні сили України 1 вересня завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення та боєприпасів супротивника, розташованих у Доломітному Донецької області.

Близько 9:00 ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення і боєприпасів окупантів у селищі Доломітне в Донецькій області,

– мовиться в повідомленні.

Також захисники оприлюднили відео своєї потужної атаки.

Дивіться відео, як ЗСУ вдарили по ворожих складах

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Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення армія Росії зазнає катастрофічних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1 вересня вона втратила вже 263 490 своїх бійців. Варто зауважити, що ці дані не є остаточними, адже підрахунок ускладнюють активні бойові дії.

Окрім особового складу, російські терористи втрачають силу-силенну техніки. Зокрема, з 24 лютого 2022 року українські захисники вже спопелили: