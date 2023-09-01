Про це розповів український активіст, волонтер та блогер Сергій Стерненко. Також він оприлюднив унікальне відео спецоперації ГУР.

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Дрони – українська розробка

Стерненко розповів, що спільно із Головним управлінням розвідки за кошти українців поставили засоби ураження, які:

знищили 2 Іл-76,

серйозно пошкодили ще 2,

уразили ще кілька літаків.

Загальна сума збитків, завданих агресору, складає близько 200 мільйонів доларів. Це українська розробка. Ми не звітували про цю закупівлю, поки не будемо розкривати що це були за засоби та що вони вміють, але гарантуємо — на так званій Росії буде і далі вибухати!

– наголосив активіст.

Він додав, що війна повертається туди, звідки прийшла – до росіян.

"І ми зробимо усе, щоб знищувати військовий потенціал окупантів. До перемоги! Дякую усім, хто донатить на військо. Ваші кошти саме на перемогу і працюють! Далі буде. І до речі. А де ж була псковська ППО?" – підсумував Стерненко.

Зверніть увагу! Також він оприлюднив номери волонтерських карток, на які кожен охочий може зробити донат – 4441 1144 5499 7899 (Монобанк) та 5168 7450 3091 0761 (Приватбанк).

Дивіться відео операції

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