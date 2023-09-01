Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що аеродром у Пскові атакували дрони, які були запущені з території Росії. Водночас Буданов, не уточнив, чи удар завдали безпосередньо українські бійці, чи російські партизани.

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Пєсков не зміг прокоментувати заяву Буданова

Після цього заяву керівника ГУР МО попросили прокоментувати речник Кремля Дмітрія Пєскова. Прессекретар Путіна ні з того ні з сього відмовився коментувати висловлювання Буданова.

Це прерогатива наших військових. Тому я рекомендую звернутися до них,

– сказав він.

Цікаво, що після атаки дронів Пєсков, як то кажуть, без суду й слідства, звинуватив в ударі по Росії країни Балтії. Йому відповіла очільниця латвійської Міноборони Інара Мурнієце, яка назвала "абсурдною вигадкою" твердження прессекретаря Путіна про те, що нібито Латвія причетна до атаки дронів.

Ймовірно, Пєсков тепер обережно висловлюється після свого зникнення, яке пов'язують зі скандальною заявою про те, що вибори у Росії не демократія, а дорога бюрократія.

Атака дронів на Псков: подробиці