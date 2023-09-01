Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону пояснив, що означає рішення РНБО, пише 24 Канал. За його словами, потрібно дати тлумачення терміну "умовно придатний" та де такі люди можуть використовуватися.

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В Україні змінять систему визначення придатності до військової служби

"Є в наших нормативно-правових документах термін – придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", – сказав Данілов.

Він пояснив, що коли такі люди потрапляють у ті чи ті частини з умовною придатністю, то є певні процеси у командирів.

Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що "це питання буде згідно з рішенням РНБО вирішено і не буде подвійних тлумачень у цих документах".

Крім того, він зазначив, що зміни щодо визначення придатності до військової служби будуть ухвалюватися на законодавчому рівні.

Що відомо про придатність до служби

Після закінчення медичного обстеження ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну із таких постанов:

придатний до військової служби.

тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду).

обмежено придатний до військової служби.

Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану. Тобто, обмежена придатність – це не підстава для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби.

Водночас такі особи не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах. Проте, вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить від фізичного стану здоров'я, військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов'язаного.