Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона объяснил, что означает решение СНБО, пишет 24 Канал. По его словам, нужно дать определение термину "условно пригодный" и где такие люди могут использоваться.

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В Украине изменят систему определения пригодности к военной службе

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – пригодный или условно пригодный. Надо дать толкование, кто такой условно пригодный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – сказал Данилов.

Он пояснил, что когда такие люди попадают в те или иные части с условной годностью, то есть определенные процессы у командиров.

Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы,

– отметил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что "этот вопрос будет согласно решению СНБО закрыт и не будет двойных толкований в этих документах".

Кроме того, он отметил, что изменения по определению пригодности к военной службе будут приниматься на законодательном уровне.

Что известно о пригодности к службе

После окончания медицинского обследования ВВК выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

пригоден к военной службе.

временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).

ограниченно пригоден к военной службе.

Лица с ограниченной пригодностью могут служить в условиях военного положения. То есть ограниченная пригодность – это не основание для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы.

В то же время, такие лица не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях. Тем не менее, они пригодны для службы в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

При прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной пригодностью. Это зависит от физического состояния здоровья, военной специальности, занимаемой должности, возраста и работы военнообязанного.