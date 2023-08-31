Кто именно может служить по месту жительства, рассказывает 24 Канал. Заметим, что мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября.

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Кто может служить по месту жительства: подробный список

В соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью, а также лица, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой, в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

В частности, это:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболевания, онкологическими, онкогематологическими заболевания, детским церебральным параличем, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, что требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требующим постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

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Зеленский хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности

Накануне в вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что хочет разобраться с понятием ограниченной пригодности. Президент отметил, что с этой просьбой к нему обращаются почти все командиры украинской армии.

"Очень долго это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений. В частности, боевых бригад", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что все относительно пригодности или непригодности к военной службе должно быть максимально четким. Поэтому в ближайшее время он планирует прояснить все аспекты понятия ограниченной пригодности.