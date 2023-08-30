Военные берут столько мобилизованных, сколько нужно. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Мобилизация идет по плану

Данилов рассказал, что планов, которых предоставляли военные для своих нужд, придерживаются.

Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, расположенном рядом. У нас нет такого, что это какой-то процесс (мобилизации – 24 Канал), о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-нибудь проблемы? Ну, да, конечно, есть, как в любом деле. Но это не является максимально критическим,

– заявил секретарь СНБО.

Он добавил, что каждые 2 месяца реализуется новый утвержденный план по мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание СНБО для того, чтобы процесс продолжался. Однако потребности сразу набирать 300 тысяч человек в армию нет.

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Россия придумывает сказки о мобилизации в Украине

Данилов заявил, что участившиеся случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и стариков, и слепых, и глухих, – всех забирают в армию. Это их дело – рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, – и идут на фронт, идут дальше служить", – подчеркнул секретарь СНБО.

Обратите внимание! Недавно Данилов заявил, что изменений в мобилизации не будет, однако дополнительный призыв – вполне вероятен.