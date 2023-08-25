Речь идет о Харьковщине. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

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В Харьковской области усилят мобилизацию

В рабочей встрече по реализации мобилизационных мероприятий приняли участие:

  • временный исполняющий обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки,
  • представители территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК,
  • главы районных военных администраций и общин региона.

В ходе совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Для выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам,
– заявил Семенуха.

Участники совещания обсудили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий.

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Кто может получить бронь

Законодательством предусмотрен перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Итак, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;
  • на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;
  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.