Речь идет о Харьковщине. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской ОВ Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

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В Харьковской области усилят мобилизацию

В рабочей встрече по реализации мобилизационных мероприятий приняли участие:

временный исполняющий обязанности начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки,

представители территориальных управлений СБУ, ДБР, Национальной полиции, районных ТЦК,

главы районных военных администраций и общин региона.

В ходе совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Для выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам,

– заявил Семенуха.

Участники совещания обсудили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населенных пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановых мобилизационных мероприятий.

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Кто может получить бронь

Законодательством предусмотрен перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Итак, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают: