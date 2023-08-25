Соответственно работники территориального центра комплектования и социальной поддержки получили задачу проводить мобилизационные мероприятия. Для чего вручают повестки всем и кого ВВК может признать временно непригодным или исключить из учета, разбирался 24 Канал.
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Прежде всего заметим, что мобилизационные мероприятия, о которых мы упомянули выше, предусматривают: оповещение, уточнение данных, проверку пригодности к военной службе и мобилизацию.
Как могут вручать повестки
Повестки представители ТЦК вручают адресно и на улицах всем мужчинам. В запорожском областном ТЦК объяснили, почему вызывают для уточнения данных всех мужчин и почему вручают повестки на улице.
Все просто – повестки могут выдать как по месту жительства, так и в общественных местах, потому что законодательство не регламентирует этот вопрос и четко не определяет, где уполномоченные лица могут вручать повестки.
"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только в этих целях", — отметил Суспильному начальник отдела военного учета областного ТЦК Запорожья Андрей Гуренко.
Кого считают непригодным к службе
ВВК проводит обследование военнообязанных мужчин до мобилизации, руководствуясь приказом МО № 402. Вообще ВВК выдает военнообязанным три заключения:
- пригоден;
- ограниченно пригоден, когда у человека есть определенные заболевания или физические недостатки;
- непригоден, с исключением из военного учета.
Для проведения ВВК начальник ТЦК вручает повестку военнообязанным, не имеющим права на отсрочку. Для прохождения комиссии необходимо пройти следующих врачей:
- терапевта;
- хирурга;
- невропатолог;
- психиатра;
- окулиста;
- оториноларинголога;
- стоматолога;
- дерматолога;
Перед прохождением ВВК военнообязанный должен сделать следующие обследования:
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-принадлежности;
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки; электрокардиографию (ЭКГ);
- серологический анализ крови на: антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), антиген к вирусу гепатита "В" (HBsAg), антитела к вирусу гепатита "С" (anti-HCV), реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RW);
- исследование крови или УЗИ если есть хронические заболевания.