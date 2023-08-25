Відповідно, працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки отримали завдання проводити мобілізаційні заходи. Для чого вручають повістки усім і кого ВЛК може визнати тимчасового непридатним або виключити з обліку, розбирався 24 Канал.

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Передусім зауважимо, що мобілізаційні заходи, про які ми вище згадали, передбачають: оповіщення, уточнення даних, перевірку придатності до військової служби та мобілізацію.

Як можуть вручати повістки

Повістки представники ТЦК вручають адресно та на вулицях усім чоловікам. У запорізькому обласному ТЦК пояснили, чому викликають для уточнення даних усіх чоловіків та чому вручають повістки на вулиці.

Усе просто – повістки можуть видати як за місцем проживання, так і в громадських місцях, бо законодавство не регламентує це питання і чітко не визначає, де саме уповноважені особи можуть вручати повістки

"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою", – зазначив Суспільному начальник відділу військового обліку обласного ТЦК Запоріжжя Андрій Гуренко.

Важливо. Втім, якщо вручити повістку можуть кожному, то мобілізувати – ні. Призвати до лав ЗСУ будь-кого заборонено до того, поки особа не пройде військово-лікарську комісію, яка власне і визначить його придатність до військової служби.

Кого вважають непридатним до служби

ВЛК проводить обстеження військовозобов'язаних чоловіків до мобілізації керуючись наказом МО № 402. Узагалі ВЛК видає військовозобов'язаним три висновки:

придатний;

обмежено придатний, коли у людини є певні захворювання чи фізичні вади;

непридатний, з виключенням з військового обліку.

Для проведення ВЛК, начальник ТЦК вручає повістку військовозобов'язаним, які не мають права на відстрочку. Для проходження комісії необхідно пройти таких лікарів:

терапевта;

хірурга;

невропатолога;

психіатра;

окуліста;

оториноларинголога;

стоматолога;

дерматолога;

Перед проходженням ВЛК військовозобов'язаний має зробити такі обстеження:

загальний аналіз крові та дослідження сечі;

визначення групи крові та резус-належності;

рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;електрокардіографію (ЕКГ);

серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.