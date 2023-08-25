Відповідно, працівники територіального центру комплектування і соціальної підтримки отримали завдання проводити мобілізаційні заходи. Для чого вручають повістки усім і кого ВЛК може визнати тимчасового непридатним або виключити з обліку, розбирався 24 Канал.
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Передусім зауважимо, що мобілізаційні заходи, про які ми вище згадали, передбачають: оповіщення, уточнення даних, перевірку придатності до військової служби та мобілізацію.
Як можуть вручати повістки
Повістки представники ТЦК вручають адресно та на вулицях усім чоловікам. У запорізькому обласному ТЦК пояснили, чому викликають для уточнення даних усіх чоловіків та чому вручають повістки на вулиці.
Усе просто – повістки можуть видати як за місцем проживання, так і в громадських місцях, бо законодавство не регламентує це питання і чітко не визначає, де саме уповноважені особи можуть вручати повістки
"У зв'язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає необхідність уточнити їх облікові дані. Тільки з цією метою", – зазначив Суспільному начальник відділу військового обліку обласного ТЦК Запоріжжя Андрій Гуренко.
Кого вважають непридатним до служби
ВЛК проводить обстеження військовозобов'язаних чоловіків до мобілізації керуючись наказом МО № 402. Узагалі ВЛК видає військовозобов'язаним три висновки:
- придатний;
- обмежено придатний, коли у людини є певні захворювання чи фізичні вади;
- непридатний, з виключенням з військового обліку.
Для проведення ВЛК, начальник ТЦК вручає повістку військовозобов'язаним, які не мають права на відстрочку. Для проходження комісії необхідно пройти таких лікарів:
- терапевта;
- хірурга;
- невропатолога;
- психіатра;
- окуліста;
- оториноларинголога;
- стоматолога;
- дерматолога;
Перед проходженням ВЛК військовозобов'язаний має зробити такі обстеження:
- загальний аналіз крові та дослідження сечі;
- визначення групи крові та резус-належності;
- рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки;електрокардіографію (ЕКГ);
- серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
- дослідження крові чи УЗД якщо є хронічні захворювання.