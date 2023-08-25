Мовиться про Харківщину. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

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На Харківщині посилять мобілізацію

У робочій зустрічі з питань реалізації мобілізаційних заходів взяли участь:

тимчасовий виконувач обов'язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК,

голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Під час наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям,

– заявив Семенуха.

Учасники наради також обговорили кроки щодо створення на території районних військових адміністрації та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням планових мобілізаційних заходів.

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Хто може отримати бронь

Законодавство передбачає перелік осіб, які можуть отримати бронь від мобілізації. Отож, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють: